Servizio Civile Universale l’Arci Avellino promuove dibattito

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità per i giovani di contribuire allo sviluppo sociale e promuovere valori fondamentali come solidarietà, pace e cittadinanza attiva. L’Arci Avellino invita a riflettere sull’importanza di questa esperienza, che sarà celebrata il 15 dicembre 2025 nella Giornata Nazionale dedicata ai volontari impegnati nel servizio.

servizio civile universale l8217arci avellino promuove dibattito

© Anteprima24.it - Servizio Civile Universale, l’Arci Avellino promuove dibattito

Tempo di lettura: 3 minuti Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i giovani operatori volontari che decidono di dedicare un anno della propria vita alla e proprie comunità e alla promozione di valori come la non violenza, la pace, la solidarietà e la cittadinanza attiva. La scelta di questa data richiama un momento storico significativo: il 15 dicembre 1972, quando venne promulgata la prima legge italiana sull’obiezione di coscienza, aprendo la strada al servizio civile come forma di impegno sociale non armato e alternativa al servizio militare obbligatorio. Anteprima24.it

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: La mia esperienza

Video SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: La mia esperienza

servizio civile universale l8217arciGiornata Nazionale del Servizio Civile Universale: giovani al servizio della solidarietà e della pace - Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i giovani operatori volontari che decidono di dedicar ... irpinianews.it

servizio civile universale l8217arciServizio civile universale: Fontana, “grazie ai giovani che scelgono di mettersi al servizio della comunità” - “È con orgoglio per l’impegno di migliaia di ragazze e ragazzi che oggi celebriamo la Giornata nazionale del Servizio civile universale. agensir.it