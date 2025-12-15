Servizio Civile Universale l’Arci Avellino promuove dibattito

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità per i giovani di contribuire allo sviluppo sociale e promuovere valori fondamentali come solidarietà, pace e cittadinanza attiva. L’Arci Avellino invita a riflettere sull’importanza di questa esperienza, che sarà celebrata il 15 dicembre 2025 nella Giornata Nazionale dedicata ai volontari impegnati nel servizio.

Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i giovani operatori volontari che decidono di dedicare un anno della propria vita alla e proprie comunità e alla promozione di valori come la non violenza, la pace, la solidarietà e la cittadinanza attiva. La scelta di questa data richiama un momento storico significativo: il 15 dicembre 1972, quando venne promulgata la prima legge italiana sull'obiezione di coscienza, aprendo la strada al servizio civile come forma di impegno sociale non armato e alternativa al servizio militare obbligatorio.

