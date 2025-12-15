Servizio civile Abodi | Opportunità di impegno civico e crescita personale

In occasione della giornata nazionale del Servizio civile universale, il ministro Andrea Abodi ha annunciato una nuova campagna di comunicazione, “Chi sei tu”, volta a valorizzare le esperienze, le competenze e l’impegno dei giovani volontari, sottolineando l’importanza di questa forma di impegno civico e di crescita personale.

In occasione della giornata nazionale del Servizio civile universale, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, lancia la nuova campagna di comunicazione dal titolo "Chi sei tu", pensata per dare valore a ogni singolo operatore volontario, mettendo al centro le storie, le competenze e il contributo unico che ciascun giovane porta nei contesti sociali e territoriali nei quali opera. Le celebrazioni di quest'anno avverranno con una modalità nuova e coinvolgente: è stato realizzato un podcast, insieme al team di Skuola.

