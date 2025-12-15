Serie D | il Real Normanna passa al Curlo nuova sconfitta per il Fasano
Nel recupero della 16ª giornata di Serie D-Girone H, il Fasano subisce una seconda sconfitta consecutiva, perdendo 2-0 contro la Real Normanna al “Vito Curlo”. La partita evidenzia le difficoltà del team biancazzurro nel trovare continuità di risultati, mentre la Real Normanna conquista punti importanti in chiave classifica.
FASANO - Seconda sconfitta per l’Us Città di Fasano, che perde per 2-0 al “Vito Curlo” contro la Real Normanna nel match valido per la 16esima giornata della Serie D-Girone H e non riesce ad uscire dalla crisi di risultati.Campani pericolosi in avvio di gara, al 5’, con un tiro di Ndiaye, parato. Today.it
