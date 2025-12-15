Serie D - Girone E Tau giù dall’ottovolante

Analisi della sfida del Girone E della Serie D tra Terranuova Traiana e Tau Altopascio, conclusasi con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Partita combattuta e ricca di emozioni, con i padroni di casa che si impongono grazie a una strategia efficace e determinata. Di seguito i dettagli della formazione e gli sviluppi della partita.

© Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Tau giù dall'ottovolante TERRANUOVA TRAIANA 1 TAU ALTOPASCIO 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Senzamici, Saltalamacchia, Benucci; Simonti, Mannella, Cioce, Marini (37' st Tassi); Innocenti (20' st Cardoso), Sesti; Fantoni (32' st Cardo). (A disp.: Rosadi, Degl'Innocenti, Ficini, Bargellini, Sborgi, Verdini). All.: Becattini. TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Soumah, Meucci, Nunziati (38' st Bagnoli); Iezzi, Carli, Lombardo (44' st Bouah), Nottoli (14' st Omorogieva), P. Carcani; Tordiglione, T. Carcani. (A disp.: Zipoli, Cartano, Manetti, Nistri, Del Gronchio, Bachini). All.: Maraia. Arbitro: Caresia di Trento (assistenti: Colella e Iozzia).

