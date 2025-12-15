Serie D - girone E Ghiviborgo Bocci ato in casa Ko netto con il Montevarchi

Nel match del girone E di Serie D, il Ghiviborgo subisce una sconfitta casalinga contro l'Aquila Montevarchi, che si impone con un netto 2-0. La squadra locale, schierata con il modulo 4-2-3-1, non riesce a invertire il risultato, lasciando i tre punti agli ospiti in una partita combattuta.

GHIVIBORGO 0 AQUILA MONTEVARCHI 2 GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano; Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Arcuri (62’ Fischer); Musatti, Signorini (62’ Cannarsa); Boiga, Mariotti, Citarella; Longo (66’ Ceccanti). (A disp.: Laoluna, Ricci, Mion, Panconi, Brisciani, Ferrarese). All.: Ingenito. AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly; Rosini (92’ Kondaj), Galeotta (89’ Tatti), Nannini, Mattei (76’ Lovari), Bassano; Bocci (86’ Galastri), Tommasini (76’ Mencagli). (A disp.: Failli, Bigazzi, Boncompagni, Menchetti). All.: Marmorini. Arbitro: Selva di Alghero (assistenti: Di Meo di Parma e Ricci di Rimini). Sport.quotidiano.net

