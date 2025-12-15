Nel derby del Gruppo Lupi, Pontedera si impone con autorità sulla Codyeco Lupi Santa Croce, conquistando una vittoria netta per 3-0. La partita si è svolta senza particolari difficoltà per i padroni di casa, mentre la squadra ospite ha dovuto fare i conti con numerose assenze, influenzando l’andamento dell’incontro.

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Gruppo Lupi in scioltezza nel derby. Santa Croce afflitta dalle assenze

Gruppo Lupi Pontedera ha vinto con una certa facilità il derby con la Codyeco Lupi Santa Croce, imponendosi per 3-0. I biancocelesti di Bulleri, finora insuperabili al PalaMatteoli, hanno avuto dinanzi un’incompleta formazione biancorossa, per le assenze di tre titolari quali: Matteini, Baldini e Bini, tre pedine basilari nello scacchiere di coach Bocini. Gli attaccanti Rocca e Maletaj hanno fatto il possibile per arginare la maggior organizzazione dei padroni di casa, tra i quali è stato premiato a fine gara, il centrale Miglietta, quale miglior uomo in campo del derby. La Codyeco ha retto nella prima frazione, rendendosi pericolosa nel finale, quando sotto per 24-19 ha recuperato fino al 24-23, per poi cedere per 25-23. Sport.quotidiano.net

10^ Giornata PONTEDERA VS LUPI SIENA

Serie B. Gruppo Lupi in scioltezza nel derby. Santa Croce afflitta dalle assenze - Al PalaMatteoli i pontederesi agguantano il secondo posto . msn.com