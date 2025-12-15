Serie A Roma-Como finisce 1 a 0 Il goal decisivo di Wesley

La Roma ha conquistato una vittoria importante contro il Como nell'incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0 grazie al gol decisivo di Wesley, che ha permesso ai giallorossi di ottenere tre punti fondamentali nel campionato.

La Roma supera per 1-0 all'Olimpico il Como nella gara valida per quindicesima giornata di serie A. Decide la rete di Wesley al 61'. Con questo successo la Roma consolida il quarto posto portandosi a 30 punti. Il Como alla seconda sconfitta consecutiva resta a 24 punti.

