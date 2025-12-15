Dopo quindici turni di Serie A, la classifica si è scompaginata più volte, con quattro squadre che si sono alternate al primo posto. Ora l’Inter si trova in vetta da sola, ma la corsa scudetto resta apertissima, promettendo ulteriori emozioni e sorprese nelle prossime giornate.

© Internews24.com - Serie A, quanti cambi in vetta alla classifica: ora l’Inter è sola lassù, ma la corsa scudetto rimane apertissima

Inter News 24 Serie A, quanti ribaltoni in testa alla classifica nelle prime 15 giornate: 4 squadre si sono alternati al comando prima della solitudine dell’Inter. Il campionato di Serie A 202526 si sta confermando uno dei più equilibrati e imprevedibili degli ultimi anni. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prime quindici giornate si sono alternati al vertice Napoli, Milan, Roma e Inter, sia in solitaria sia in coabitazione. Solo ora, per la prima volta in stagione, la squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico romeno alla guida dei nerazzurri, può godersi la cosiddetta “bellissima solitudine” in testa alla classifica. Internews24.com

SPOILER NUOVA CANZONE ????

Serie A, Genoa-Inter 1-2: nerazzurri da soli in vetta - A Marassi la squadra di Chivu vince grazie alle reti di Bisseck e Lautaro e scavalca Napoli e Milan in classifica. msn.com

Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli perde la vetta, Fiorentina sempre più ultima - Il Napoli perde la vetta, cadendo a Udine, e rischia anche il sorpasso dell'Inter. m.tuttomercatoweb.com