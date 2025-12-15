La Roma affronta il Como nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A, un incontro in programma oggi, lunedì 15 dicembre, allo stadio Olimpico. La sfida, valida per il Monday Night, vedrà i giallorossi impegnati a consolidare la loro posizione in classifica. Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire la partita.

© Ildifforme.it - Serie A, oggi Roma-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 15 dicembre, i giallorossi ospitano il Como allo stadio Olimpico nel monday night della 15esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta a 27 punti, va a caccia di un successo fondamentale per non perdere di vista le prime della classe. Gli . Ildifforme.it

SAELEMAEKERS e DOVBYK la ribaltano nella ripresa: Roma-Como 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Roma-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Genoa è una il Monday Night della 15a giornata di Serie A: il match dello stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su ... fanpage.it