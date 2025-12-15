Nell’ultima giornata di Serie A, l’Inter torna in testa alla classifica grazie alla vittoria a Genova, approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, che rallentano la loro marcia. La Juventus risale in classifica, mentre le altre big continuano a inseguire. Un turno che ridisegna gli equilibri del campionato e apre nuovi scenari nella corsa allo Scudetto.

© Como1907news.com - Serie A, Inter di nuovo in vetta: scende la quota Scudetto, Juve in risalita

L’ultima domenica di Serie A sorride all’ Inter, che espugna Genova e si riprende la vetta della classifica approfittando dei contemporanei stop di Milan e Napoli, fermati rispettivamente dal pareggio contro il Sassuolo e dalla sconfitta sul campo dell’Udinese. Un incastro perfetto per i nerazzurri, che tornano a guardare tutti dall’alto in un campionato sempre più equilibrato ma che, giornata dopo giornata, sembra delineare nuove gerarchie. Il successo in Liguria pesa non solo in classifica, ma anche nelle proiezioni legate alla corsa al titolo. La squadra di Inzaghi ha dato la sensazione di solidità e continuità proprio nel momento in cui le rivali dirette hanno rallentato, un segnale che non è passato inosservato. Como1907news.com

Cade il Napoli, frena il Milan: così l’Inter è in testa alla Serie A con “soli” 33 punti, come dieci anni fa - Da tempo non bastavano così pochi punti per guidare la classifica dopo 15 giornate ... ilfattoquotidiano.it