Serie A Bologna-Juventus 0-1 Cabal firma il colpo esterno | gol e highlights

La Juventus conquista una vittoria fondamentale sul campo del Bologna, imponendosi 1-0 grazie al gol di Cabal. Nel posticipo della 15ª giornata di Serie A, i bianconeri guadagnano tre punti preziosi nella corsa europea, superando i rossoblù in classifica e avvicinandosi alla zona Champions League. Highlights e dettagli della sfida nel nostro articolo.

La Juventus espugna il Dall’Ara e si regala tre punti pesantissimi nella corsa europea. Nel posticipo della 15ª giornata di Serie A, i bianconeri superano 1-0 il Bologna grazie al gol di Cabal e scavalcano i rossoblù in classifica, avvicinandosi nuovamente alla zona Champions League.Una vittoria. Torinotoday.it

