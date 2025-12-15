Serie A Bologna-Juventus 0-1 Cabal firma il colpo esterno | gol e highlights
La Juventus conquista una vittoria fondamentale sul campo del Bologna, imponendosi 1-0 grazie al gol di Cabal. Nel posticipo della 15ª giornata di Serie A, i bianconeri guadagnano tre punti preziosi nella corsa europea, superando i rossoblù in classifica e avvicinandosi alla zona Champions League. Highlights e dettagli della sfida nel nostro articolo.
La Juventus espugna il Dall’Ara e si regala tre punti pesantissimi nella corsa europea. Nel posticipo della 15ª giornata di Serie A, i bianconeri superano 1-0 il Bologna grazie al gol di Cabal e scavalcano i rossoblù in classifica, avvicinandosi nuovamente alla zona Champions League.Una vittoria. Torinotoday.it
Bologna Juventus (0-1) Gli Highlights | Serie A 2025 | Bologne-Juve | Gol Juan Cabal | Juve Bologna
Serie A, Bologna-Juventus 0-1: Cabal riavvicina Spalletti alla zona Champions League - I bianconeri espugnano il Dall'Ara grazie alla rete del colombiano e all'espulsione di Heggem, propiziata da Openda ... msn.com
Juan Cabal lancia la Juventus: Bologna battuto e sorpassato - 0 al Dall'Ara, che proietta la Juventus al quinto posto davanti al Bologna che diventa sesto: la Roma, quarta, è solo a +1. sportal.it
Serie A, Bologna-Juventus 0-1 i bianconeri scavalcano i felsinei ed entrano in zona Europe League Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari - facebook.com facebook
