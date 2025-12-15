Sergio Bonelli annuncia l’arrivo di L’Ispettore Coke

Sergio Bonelli Editore presenta L’Ispettore Coke, una nuova raccolta che riunisce le avventure dell’iconico personaggio creato da Dino Battaglia. L’uscita è prevista per il 19 dicembre, offrendo ai lettori l’opportunità di riscoprire una figura detective intrisa di atmosfere uniche e suggestive.

Sergio Bonelli Editore ha appena annunciato l’arrivo, per il prossimo 19 dicembre, del volume L’ISPETTORE COKE, che raccoglie in un’unica raccolta le avventure dell’ispettore creato da Dino Battaglia. Ecco il comunicato stampa: Arriverà in libreria e fumetteria dal 19 dicembre L’ISPETTORE COKE di Dino Battaglia, il volume che raccoglie le avventure del celebre detective inglese, create e illustrate dal maestro del fumetto con il suo segno elegantemente sospeso tra luce e ombra. Battaglia -L’Ispettore Coke- ©Sergio Bonelli Editore Ci troviamo nella Londra inquietante e piena di misteri nata dalla fantasia di Battaglia. Screenworld.it

