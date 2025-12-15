Seresto il collare anti parassitario per cani sotto l'occhio del ciclone Causa patologie e morte

Il collare Seresto, molto diffuso per la protezione dei cani da parassiti, è tornato sotto i riflettori a causa di numerose segnalazioni di patologie e decessi. Un servizio televisivo su Rai 3 ha evidenziato i potenziali rischi associati a questo prodotto, che negli Stati Uniti è sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie per la salute animale.

Un servizio andato in onda durante la trasmissione "Indovina chi viene a cena?" su Rai 3 ha riacceso i riflettori sui possibili rischi del collare Seresto che in Usa è sotto osservazione da parte dell'agenzia che si occupa di salute animale a causa di migliaia di segnalazioni e diversi casi di cani morti dopo averlo indossato. Fanpage.it

