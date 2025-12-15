Serbia un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di Trump

Il 15 dicembre, le autorità serbe hanno incriminato il ministro della cultura Nikola Selakovi? e altri tre individui per presunte attività illecite legate all'approvazione di un progetto alberghiero coinvolgente Jared Kushner, genero dell'ex presidente Donald Trump. L'indagine apre uno squarcio su possibili irregolarità e collegamenti internazionali nel settore immobiliare del paese.

I microfoni hanno registrato le parole di Vucic, interrotte dalla presidente della Commissione europea, poco prima di scattare una foto in occasione del bilaterale Serbia-Ue a Bruxelles - facebook.com facebook

