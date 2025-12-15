Serbia un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di Trump

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 dicembre, le autorità serbe hanno incriminato il ministro della cultura Nikola Selakovi? e altri tre individui per presunte attività illecite legate all'approvazione di un progetto alberghiero coinvolgente Jared Kushner, genero dell'ex presidente Donald Trump. L'indagine apre uno squarcio su possibili irregolarità e collegamenti internazionali nel settore immobiliare del paese.

serbia un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di trump

© Internazionale.it - Serbia, un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di Trump

Il 15 dicembre la procura serba ha incriminato il ministro della cultura Nikola Selakovi? e altre tre persone per “presunte attività illecite” nell’approvazione di un progetto alberghiero legato a Jared Kushner. Leggi. Internazionale.it

serbia ministro incriminato progettoSerbia, un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di Trump - Il 15 dicembre la procura serba ha incriminato il ministro della cultura Nikola Selakovic e altre tre persone per “presunte attività illecite” nell’approvazione di un progetto alberghiero legato a Jar ... internazionale.it