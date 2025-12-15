Sepolture sospese scatta l' esposto all' Asl

Un esposto formale è stato presentato al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta riguardo presunte criticità igienico-sanitarie nel cimitero comunale. La segnalazione evidenzia problemi nelle attività di tumulazione, portando alla sospensione temporanea delle sepolture e sollevando preoccupazioni sulla gestione e sicurezza del sito.

Un esposto formale è stato inviato al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta per segnalare presunte criticità igienico-sanitarie legate allo svolgimento delle attività di tumulazione presso il cimitero comunale di Caserta. A presentarlo, in data 15 dicembre, è Michele Picozzi, cittadino. La polemica sulla sospensione delle sepolture per un giorno si è chiusa in Consiglio comunale. In arrivo anche un nuovo responsabile per i necrofori