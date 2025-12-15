Selvaggia Lucarelli | A Ballando rivalità velenosa Paolo Belli? Si entra umili poi ci si crede Can Yaman

Selvaggia Lucarelli commenta l'edizione di Ballando con le stelle, a un passo dalla finale. Tra rivalità tra concorrenti, polemiche e tensioni, la giornalista analizza il clima del programma, soffermandosi anche sullo screzio con Paolo Belli e sulla competitività che si respira in questa stagione.

