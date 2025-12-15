Durante la puntata del 15 dicembre di “BellaMà” su Rai 2, si è consumato un acceso scontro tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, smentendo ogni clima natalizio e mettendo in luce le tensioni ormai insanabili tra i due protagonisti.

'Sei una bugiarda': a BellaMà ci sono i fiori ma niente pace tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Altro che clima natalizio: nuova resa dei conti in diretta. Altro che atmosfera di festa. La puntata del 15 dicembre di “BellaMà”, in onda su Rai 2, ha segnato un nuovo e durissimo scontro tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, confermando che la frattura aperta la settimana precedente non si è mai davvero ricomposta. Niente “baci stellari”, nessuna riconciliazione: solo parole taglienti, accuse reciproche e tensioni crescenti, davanti alle telecamere e al pubblico del pomeriggio televisivo. La “Posta del Cuore Stellare” e la miccia già accesa. Il nodo resta sempre lo stesso: la chiusura della rubrica “La Posta del Cuore Stellare”, annunciata in diretta da Diaco nella puntata precedente e vissuta da Marini come una decisione subita. Notizieaudaci.it

Donna bella. Bel cervello. Senza padroni. Non cerca vetrine. Non si fa condizionare. Scusi Barbuto, si è dimenticata l'unica caratteristica vera: è bugiarda. x.com