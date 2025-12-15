Segro e Due Torri spa consolidano la loro partnership tramite la locazione all' interno dellInterporto

Segro e Due Torri spa rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo di locazione all’interno dell’Interporto SEGRO. La partnership si inserisce nel settore immobiliare logistico, con un immobile di 15.

SEGRO, società leader nel settore immobiliare logistico, ha sottoscritto un accordo di locazione con Due Torri Spa, primario operatore logistico parte del Gruppo Franceschelli, riguardante un immobile di 15.000 m2, situato all’interno dell’Interporto Bologna. In linea con gli obiettivi di. Bolognatoday.it

