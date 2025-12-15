Segreti di famiglia 3 replica puntata 15 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Filiz e Dilek vanno davanti al Giudice: per Filiz viene disposta la custodia cautelare in carcere, mentre Dilek viene rilasciata in attesa del processo. Ceylin affronta Filiz dicendole che ormai per lei è finita. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 21 in replica streaming. Superguidatv.it

