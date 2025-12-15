Sedici chili di droga tra casa e box | arrestato 45enne di Crema

Nella mattinata di venerdì, i Carabinieri di Crema hanno arrestato un uomo di 45 anni, trovato in possesso di sedici chili di droga tra hashish e marijuana nascosti tra casa e box. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona cremasca.

© Ilgiorno.it - Sedici chili di droga tra casa e box: arrestato 45enne di Crema Crema (Cremona), 15 dicembre 2025 – Sedici chili tra hashish e marjuana nascosti in casa. Venerdì mattina i Carabinieri della Compagnia di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 45enne. I militari della Compagnia di Crema avevano avuto notizia che in un'abitazione potesse esserci la presenza di alcune piante di marijuana e, dopo i necessari accertamenti per le dovute verifiche, avevano richiesto all'Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione dell'immobile. Il decreto è stato ottenuto ed eseguito venerdì appunto. La perquisizione . All'interno dell' abitazione e di un box del 45enne i carabinieri hanno trovato una consistente quantità di hashish e marijuana: l'uomo era in possesso di 100 panetti di hashish per 5 chilogrammi complessivi, nonché di numerosi barattoli e varie buste contenenti marijuana, 11 chilogrammi in tutto.

