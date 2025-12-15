Sedicenne morto la madre gli aveva detto di non prendere il motorino

Un giovane sedicenne è deceduto in un incidente mentre guidava lo scooter donato dal nonno, nonostante la madre gli avesse consigliato di non farlo e di accompagnarlo a Napoli per una gita scolastica. La vicenda evidenzia le conseguenze di scelte impulsive e la mancanza di supervisione in un momento cruciale.

La madre gli aveva detto di non prendere il motorino: lo avrebbe accompagnato lei a Napoli, dove doveva andare in gita scolastica, ma il ragazzo complice la bella giornata, ha declinato l'offerta e ha preferito prendere lo scooter che il nonno gli aveva regalato a settembre. Si sarebbe forse potuto salvare Vincenzo Sepe, il sedicenne morto in un incidente stradale nel Napoletano mentre andava a scuola. Vincenzo stava andando a Pozzuoli insieme a un compagno di scuola, G.I., 17 anni, residente a Bacoli, prelevato poco prima all'istituto Pareto, quando si è verificato l'incidente.

