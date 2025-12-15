Secondo lavoro cassa integrazione a rischio senza doppia comunicazione a Inps e datore
La legge 182/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre, introduce nuove norme per semplificare le procedure nel settore del lavoro. Tra queste, spicca la modifica relativa al secondo lavoro e alla cassa integrazione, che ora richiede una doppia comunicazione a INPS e datore di lavoro, con conseguenze sul rischio di sospensione del trattamento.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre scorso, la legge 1822025 contiene regole per la semplificazione delle procedure nel campo del lavoro. Oltre a temi di primaria importanza come l’immigrazione, il settore turistico-ricettivo o il lavoro agricolo, questo testo normativo introduce un obbligo generale per tutti i dipendenti. Ci riferiamo alla comunicazione, al proprio datore, dello svolgimento di altra attività lavorativa, da parte di chi percepisce il trattamento di cassa integrazione guadagni, per motivi di crisi o riduzione dell’attività aziendale. Da adesso, infatti, l’interessato dovrà informare non soltanto l’ente previdenziale, ma anche l’azienda. Quifinanza.it
