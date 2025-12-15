Sarp si trova di fronte a una scelta cruciale che potrebbe cambiare il suo destino. La domanda di Nezir di estrarre a sorte uno dei figli come sacrificio mette alla prova i suoi valori e la sua determinazione. La decisione che prenderà avrà conseguenze profonde sulla sua vita e sul suo futuro.

Se una delle due accetterà di passare la sua vita con lui, Sarp sarà un uomo libero

A lla fine della scorsa settimana Sarp si era trovato di fronte a una prova psicologica estrema: Nezir gli aveva chiesto di estrarre a sorte uno dei figli come "sacrificio". Suat, intanto, è finito rinchiuso nella stessa stanza dove sono trattenuti Sarp e Münir. Questa settimana la trama della serie più amata di Canale 5 promette nuovi colpi di scena. Anche oggi e domani, come sempre dal lunedì al venerdì, l'appuntamento con La forza di una donna è doppio: una puntata va in onda alle 16:05 e l'altra alle 18:10. Nelle puntate di oggi e domani di "La forza di una donna" Sarp è costretto a sacrificare suo figlio La forza di una donna, anticipazioni puntata 15 e 16 dicembre, trama episodi.