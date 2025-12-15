Scuola | Piccolotti ' 55mila firme per Pdl su classi da 20 alunni subito la legge'

In meno di tre mesi, sono state raccolte 55mila firme a sostegno di un disegno di legge che mira a ridurre il numero di alunni per classe a 20. L'iniziativa, promossa da Piccolotti, punta a un intervento immediato per migliorare le condizioni scolastiche e garantire un'istruzione di qualità.

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Abbiamo raggiunto 55mila firme per ridurre il numero di alunni per classe in meno di tre mesi! In meno della metà del tempo che avevamo a disposizione abbiamo raggiunto l'obiettivo per presentare la proposta di legge". Lo scrive su Instagram Elisabetta Piccolotti di Avs. "Un traguardo straordinario, reso possibile dall'impegno di tanti attivisti, dalla grande mobilitazione di chi lavora e studia a scuola e delle loro famiglie, ma anche dal passaparola di tante persone che hanno incontrato la nostra proposta sui social -prosegue la deputata rossoverde, della commissione cultura alla Camera-. Iltempo.it

