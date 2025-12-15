Scuola Novelli a tutta musica

Il 4 dicembre, la scuola primaria Novelli ha regalato un momento speciale a bambini e genitori con un concerto dedicato alla musica. Gli studenti hanno esibito le loro capacità, creando un evento ricco di entusiasmo e passione, che ha coinvolto tutta la comunità scolastica in un’occasione di condivisione e divertimento.

Giovedì 4 dicembre gli alunni e le alunne della scuola primaria Novelli hanno offerto a bambini e genitori un piccolo ma curatissimo concerto. Da "Prendi una matita" di Mina con il suo ritmo scattante e ritornelli che sono quasi uno sciogli-lingua, alla "Danza ungherese" di Brahms, eseguita con.

