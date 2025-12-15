Scuola e cellulare | un sintomo non un problema Lettera

Inviato da Enrico Fortunato Maranzana - «È vietato l’utilizzo del telefono cellulare in orario scolastico» perché, afferma il ministro Valditara, esso ha un impatto negativo sulla concentrazione, sulla fantasia e, più in generale, sugli apprendimenti. L'articolo . Orizzontescuola.it

Dipendenza da smartphone? Il racconto di chi è andato in clinica: Non era la vita vera

Dai cellulari all’affettività. Lasciare alla scuola la possibilità di fare scuola - La fine dell’anno scolastico può essere l’occasione per mettere in fila alcune riflessioni sulla scuola da approfondire nei prossimi mesi. quotidiano.net

Scuola, Valditara: nessun problema legato a divieto cellulari - "Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di ... quotidiano.net

