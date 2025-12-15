Scritta Spara a Giorgia firmata BR

Nelle ultime ore, sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto, è apparsa la scritta

21.13 La scritta in rosso "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che indagano per risalire agli autori. La scritta è analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana. Servizitelevideo.rai.it

