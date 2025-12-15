Scritta Spara a Giorgia firmata BR
21.13 La scritta in rosso "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che indagano per risalire agli autori. La scritta è analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana. Servizitelevideo.rai.it
A Marina di Pietrasanta, in Toscana, è comparsa una scritta che evoca la violenza degli anni più bui della nostra storia, minacciando addirittura di “sparare” al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un gesto vigliacco, che richiama alla mente i metodi dell’es - facebook.com facebook
