scritta spara a giorgia firmata br nel varesotto indaga la digos

La scritta in rosso 'Spara a Giorgia', seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della scritta, analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta,. Feedpress.me

Il ministro del Turismo della Repubblica italiana Daniela Santanchè ha condiviso su X un articolo de

