Scritta spara a Giorgia firmata BR

Nelle ultime ore, sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto, è apparsa una scritta in rosso con la frase

21.13 La scritta in rosso "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che indagano per risalire agli autori. La scritta è analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana. Servizitelevideo.rai.it

Il ministro del Turismo della Repubblica italiana Daniela Santanchè ha condiviso su X un articolo de

“Spara a Giorgia”: la scritta con firma BR sulla sede della Lega a Busto Arsizio - La Digos di Varese indaga per risalire agli autori dell’inquietante episodio che richiama quanto avvenuto a Pietrasanta pochi giorni fa. msn.com