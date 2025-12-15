Scosse in Italia una dopo l’altra | è paura

Nelle prime ore del mattino, l'Italia è stata scossa da una serie di terremoti che hanno creato paura e preoccupazione tra la popolazione. Il silenzio dell'alba è stato improvvisamente interrotto da rumori improvvisi e vibrazioni, segnando un risveglio inquieto in diverse regioni del paese.

Nelle prime ore del mattino, il silenzio dell’alba è stato interrotto da un rumore improvviso, descritto da molti residenti come un colpo secco, seguito da una leggera vibrazione. In pochi istanti, chi era già sveglio e chi stava ancora dormendo ha percepito distintamente che qualcosa si era mosso, con la chiara sensazione che si trattasse di una scossa di terremoto. Le reazioni della popolazione sono state immediate. Diverse persone si sono affacciate ai balconi o alle finestre per capire cosa stesse accadendo, mentre altri hanno verificato rapidamente notifiche, messaggi e aggiornamenti sui social network alla ricerca di conferme. Tvzap.it

