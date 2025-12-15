InsideOver presenta nuovi corsi per approfondire le competenze nel campo dell'informazione, dalla raccolta OSINT al reportage narrativo, dalla guerra ibrida alla finanza geopolitica. Un'opportunità per chi desidera ampliare le proprie conoscenze e affinare le capacità di analisi e narrazione in un settore in costante evoluzione.

© It.insideover.com - Scopri i nuovi corsi di InsideOver: dall’OSINT al Reportage narrativo, dalla Guerra Ibrida alla Finanza Geopolitica

Il mondo dell’informazione è fatto di mestieri diversi, tutti accomunati dal medesimo scopo: capire per poter raccontare. Se anche tu vuoi imparare a raccontare storie, e il tuo sogno è di fare il giornalista, l’analista o il fotografo, i nuovi corsi di InsideOver sono la spinta che stavi cercando. Impara con noi e con le nostre firme, realizza il tuo sogno. InsideOver presenta i nuovi corsi on-demand della NewsRoom Academy. Tutti i corsi sono fruibili quando vuoi e da ogni device. Un’offerta formativa pensata per chi vuole approfondire competenze chiave nel mondo dell’informazione e dell’analisi critica. It.insideover.com

Come funzionano i SERVIZI SEGRETI italiani?

Occasione immobiliare a Dubai !! Scopri i nuovi progetti con piano di pagamento in più anni i ! Stai pensando di acquistare un immobile nella città del futuro o aprire una società Affidati alla mia esperienza. Vuoi investire a Dubai ma non sai come fare o non r - facebook.com facebook