Scoperto market di falsi di lusso online tra i denunciati anche un catanese

Un sofisticato mercato di prodotti di lusso contraffatti è stato scoperto online, coinvolgendo venditori che utilizzavano social media e un sito dedicato per promuovere borse, abbigliamento, portafogli e orologi falsi. Tra i denunciati figura anche un residente di Catania, evidenziando la portata internazionale e la complessità dell'operazione illegale.

Avevano ideato un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti (borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi) alimentato da dirette sui social network e da un sito internet. I tre indagati, due di Siracusa e uno di Catania, sono stati denunciati dalla guardia di finanza di. Cataniatoday.it

