Scoperto market di falsi di lusso online tra i denunciati anche un catanese

Un sofisticato mercato di prodotti di lusso contraffatti è stato scoperto online, coinvolgendo venditori che utilizzavano social media e un sito dedicato per promuovere borse, abbigliamento, portafogli e orologi falsi. Tra i denunciati figura anche un residente di Catania, evidenziando la portata internazionale e la complessità dell'operazione illegale.

Avevano ideato un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti (borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi) alimentato da dirette sui social network e da un sito internet. I tre indagati, due di Siracusa e uno di Catania, sono stati denunciati dalla guardia di finanza di. Cataniatoday.it Turchia, nel bazar dove il lusso Made in Italy è tutto falso - FarWest 31/01/2025 Scoperto a Siracusa un market di falsi di lusso online, tre denunciati VIDEO - Borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi venduti con dirette sui social network e da un sito internet. msn.com

Scoperto a Siracusa un market di falsi di lusso - Avevano ideato un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti (borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi) alimentato da dirette sui social network e da un sito internet. msn.com

Lasciati Avvolgere dalla Magia dei Sapori dell’Est Europa Ci sono sapori che parlano più delle parole. Profumi che raccontano la terra da cui provieni… oppure quella che non hai ancora scoperto. Da Est Market ogni cultura si incontra: Romania, Moldo - facebook.com facebook