Scoperto in preda ai fumi dell' alcol mentre urina in piazza il provvedimento del Questore

Un uomo di 30 anni di origini somale è stato sanzionato a Ancona per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza. È stato sorpreso dagli agenti mentre, in stato di alterazione, urinava sulla pubblica via in piazza Pertini. L'intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di un comportamento sospetto legato all'eccesso di consumo di alcol.

ANCONA – Lo hanno trovato mentre, in preda ai fumi dell'alcol, stava urinando sulla pubblica via. Un 30enne di origini somale è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza dagli agenti sorpreso in piazza Pertini a urinare, in stato di alterazione psicofisica.