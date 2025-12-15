Scoperta una medusa più complessa lo studio parte da Trieste
Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università di Trieste e dall’Ogs, ha scoperto nella medusa Cotylorhiza tuberculata un apparato digerente articolato, simile a quello di organismi più evoluti. Questa scoperta rivela una maggiore complessità anatomica di quanto si pensasse, aprendo nuove prospettive sulla biologia di queste meduse.
