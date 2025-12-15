Scooter travolto da un' auto | Martina Gnoli morta a 18 anni grave l' amica Stavano andando a scuola

Una tragedia si è verificata questa mattina nel Riminese, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Martina Gnoli, 18 anni di Santarcangelo di Romagna, ha perso la vita, mentre un'amica è rimasta gravemente ferita. L'incidente è avvenuto mentre le due ragazze si dirigevano a scuola, suscitando dolore e sgomento nella comunità locale.

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, nel Riminese. Una ragazza di 18 anni residente a Santarcangelo di Romagna è deceduta e una coetanea (e amica) è.

Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l'amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti

Rimini, scontro auto-scooter a Santarcangelo di Romagna: morta una ragazza di 18 anni