Scooter travolto da un' auto | Martina Gnoli morta a 18 anni grave l' amica Stavano andando a scuola

Una tragedia si è verificata questa mattina nel Riminese, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Martina Gnoli, 18 anni di Santarcangelo di Romagna, ha perso la vita, mentre un'amica è rimasta gravemente ferita. L'incidente è avvenuto mentre le due ragazze si dirigevano a scuola, suscitando dolore e sgomento nella comunità locale.

