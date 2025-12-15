Scooter contro un’auto a Pozzuoli | muore uno studente di 16 anni

Un tragico incidente si è verificato a Pozzuoli, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Uno studente di 16 anni ha perso la vita sul colpo, mentre il suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La vicenda ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale.

Tragedia sulla strada a Pozzuoli, mentre andava a scuola: il giovane è deceduto sul colpo. Grave l’amico di 17 anni che era con lui sullo scooter. Tragedia questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale mentre si stava recando a . 2anews.it

