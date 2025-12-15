Scooter contro un’auto a Pozzuoli | muore uno studente di 16 anni

Un tragico incidente si è verificato a Pozzuoli, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Uno studente di 16 anni ha perso la vita sul colpo, mentre il suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La vicenda ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale.

