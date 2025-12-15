Scooter contro un' auto a Pozzuoli muore un 16enne mentre va a scuola

Un tragico incidente stradale a Pozzuoli ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni e il grave ferimento di un suo coetaneo. La collisione tra uno scooter e un’auto si è verificata questa mattina, disturbando la tranquillità della città e portando dolore alla comunità locale.

Un giovane di 16 anni, Vincenzo Sepe, è morto e il suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I due si stavano recando a scuola, ad Arco Felice, in scooter quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un'auto. Il 16enne, di Marano, è morto sul colpo mentre il compagno, di Bacoli, è stato.

