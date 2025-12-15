Scooter contro auto | morti un 16enne a Pozzuoli e una 18enne a Rimini

Due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali distinti in Italia: un 16enne a Pozzuoli e una 18enne a Rimini, entrambi coinvolti in scontri tra scooter e auto. Gli episodi evidenziano la pericolosità delle strade e l'importanza di attenzione e sicurezza alla guida.

© Agi.it - Scooter contro auto: morti un 16enne a Pozzuoli e una 18enne a Rimini AGI - Un adolescente di 16 anni è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Pozzuoli, nel Napoletano, nel quale è rimasto ferito un suo compagno di 17 anni. I due stavano andando a scuola in scooter a scuola quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un'auto in via Fasano all'altezza di una curva ad Arco Felice. Il 16enne di Marano è morto sul colpo mentre il compagno di Bacoli è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto si è recata la Polizia Municipale per avviare le indagini. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Agi.it Muore in moto contro l'auto: le immagini choc dell'incidente Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

