Scontro tra scooter con due studenti e un’auto | muore 16enne e gravissimo 17enne

Un grave incidente si è verificato a Pozzuoli, nel Napoletano, coinvolgendo due studenti su scooter e un'auto. Il sinistro ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni e il ferimento gravissimo di un 17enne. I due giovani erano diretti all’istituto “Pareto” di Arco Felice. La tragedia ha scosso la comunità locale.

Grave incidente a Pozzuoli, nel Napoletano. Coinvolti due ragazzi, un 16enne e un 17enne in sella allo stesso scooter, diretti all'istituto "Pareto" di Arco Felice. Il più giovane dei due, Vincenzo Sepe, era di Marano ed è morto a seguito dell'impatto. È di Bacoli invece il 17enne, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli. È in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via Fasano, e non sono chiare le circostanze che han portato lo scooter a scontrarsi contro un'auto. Sul luogo immediati i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine.

