Scontro sui social e politica nel mirino a Vietri sul Mare l’opposizione | Fare critica non è un reato

A Vietri sul Mare si infiamma il dibattito tra amministrazione comunale e cittadini sui social, sollevando questioni di libertà di espressione e critica politica. I consiglieri di opposizione di Vietri che Vogliamo sottolineano l'importanza di un confronto aperto e rispettoso, ribadendo che fare critica non costituisce un reato.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel dibattito che si è acceso in questi giorni attorno alle decisioni dell’amministrazione comunale e alle reazioni sui social network, i consiglieri comunale del gruppo di opposizione Vietri che Vogliamo (Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta) scelgono di allargare lo sguardo e riportare la discussione su un piano più generale, quello del rapporto tra istituzioni, cittadini e libertà di espressione. «La critica, anche dura, fa parte della vita democratica di una comunità e non può essere confusa con un attacco personale o con un reato solo perché scomoda o sgradita a chi amministra», dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Vietri che Vogliamo. Anteprima24.it

