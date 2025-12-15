scontro in cielo dopo il lancio vele e corde si attorcigliano muoiono due paracadutisti

Un lancio di paracadutismo si trasforma in tragedia a causa di un improvviso incidente in volo. Vele e corde si attorcigliano, portando alla morte di due paracadutisti. Nonostante le procedure di sicurezza rigorose, un imprevisto fatale ha avuto conseguenze tragiche, evidenziando i rischi insiti nello sport e l'importanza di misure preventive ancora più stringenti.

Un lancio come tanti, preparato con procedure rodate e regole ferree di sicurezza. Poi, in pochi secondi, l’imprevisto fatale. È una tragedia che ha sconvolto Fano e il mondo del volo sportivo quella avvenuta ieri poco dopo le 12 alla scuola di paracadutismo Skydive in via Mattei, dove due paracadutisti esperti hanno perso la vita precipitando al suolo. Le vittime sono Ermes Zampa, 70 anni, di Fano, e Violetta Laiketsion, 63 anni, brasiliana residente a Rimini. Entrambi si trovavano a bordo dell’aereo decollato con 14 persone in tutto, tra paracadutisti e istruttori. Sul velivolo erano presenti anche due lanci tandem, quelli in cui un istruttore si lancia insieme a un passeggero. Ilrestodelcarlino.it

