Scontri tra ultras e polizia fuori dallo stadio fiamme bombe carta e feriti | il video

Nella giornata di ieri, l'esterno dello stadio Marassi di Genova è stato teatro di violenti scontri tra ultras e forze dell'ordine. Tra fiamme, bombe carta e lanci di oggetti, si sono vissuti momenti di grande tensione, con veicoli dati alle fiamme e numerosi feriti. Un episodio che ha scosso l'intera città, evidenziando la pericolosità dei disordini fuori dagli impianti sportivi.

