Scontri tra tifosi a Marassi salgono a 15 i feriti | Video

Prima del match tra Genoa e Inter, si sono verificati scontri tra tifosi a Marassi, che hanno causato il ferimento di 15 agenti dei Reparti Mobili. Tutti i feriti sono stati assistiti negli ospedali di Genova. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiama l'attenzione sulla sicurezza negli eventi sportivi.

© Ilsecoloxix.it - Scontri tra tifosi a Marassi, salgono a 15 i feriti | Video Sale il bilancio dei feriti negli scontri prima della partita Genoa - Inter: sono tutti agenti dei Reparti Mobili, ricorsi a cure mediche negli ospedali genovesi. Digos e polizia scientifica stanno acquisendo video dai social per identificare gli autori. Ilsecoloxix.it Derby di Genova, disordini tra ultrà a Marassi Genoa-Inter, il bilancio della guerriglia tra tifosi. Feriti 15 agenti - Tifosi partenopei con quelli rossoblù, indaga anche la Digos di Napoli ... rainews.it

Scontri tra ultras e polizia fuori dallo stadio, fiamme, bombe carta e feriti: il video - Le due tifoserie si fronteggiano, con gli agenti in mezzo per separarle. today.it

Scontri tra tifosi al Ferraris prima di Genoa–Inter Guerriglia nel pre partita fuori dallo stadio Luigi Ferraris di Genova. Auto in fiamme e agenti feriti.... - facebook.com facebook

Scontri tra tifosi a #Genova prima della partita #genoainter. Ci sono feriti tra tifosi e poliziotti. Incendiate auto e scooter. x.com