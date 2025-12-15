Scontri tra tifosi a Marassi salgono a 15 i feriti | Video

Prima del match tra Genoa e Inter, si sono verificati scontri tra tifosi a Marassi, che hanno causato il ferimento di 15 agenti dei Reparti Mobili. Tutti i feriti sono stati assistiti negli ospedali di Genova. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiama l'attenzione sulla sicurezza negli eventi sportivi.

Sale il bilancio dei feriti negli scontri prima della partita Genoa - Inter: sono tutti agenti dei Reparti Mobili, ricorsi a cure mediche negli ospedali genovesi. Digos e polizia scientifica stanno acquisendo video dai social per identificare gli autori. Ilsecoloxix.it

