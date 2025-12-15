Sconfitto Salvini perché coltivare la cannabis light non è reato | arrestato imprenditore poi liberato

Un imprenditore coinvolto in un arresto per coltivazione di cannabis light è stato successivamente assolto, dimostrando che questa attività, in determinate condizioni, non costituisce reato. La vicenda evidenzia come la normativa sulla cannabis light sia soggetta a interpretazioni e cambiamenti, influenzando sia i cittadini che le forze dell'ordine.

Arrestato con l'accusa di aver coltivato cannabis light illegalmente, ora è stato assolto. Perché il fatto non sussiste. Una sentenza che azzoppa gli obiettivi del governo, riabilita i produttori e rassicura decine di migliaia di pazienti che, dopo il divieto promosso dal ministro Matteo Salvini.