Sconfitta la trevigliese di mangone ex trainer della reggiana Lentigione a valanga Pedrelli | Mai così belli
LENTIGIONE 4 TREVIGLIESE 0 LENTIGIONE (4-3-3): Gasperini; Masini (28’ st Mordini), Capiluppi, Nava (22’ st Cudini), Miglietta (44’ Bita); Pari, Nappo, Penta; Nanni (dal 10’ st Jassey), Battistello (34’ st Cellai), Alessandrini. A disp. Cheli, Mirri, Panigada, Iori. All. Pedrelli. TREVIGLIESE (3-4-1-2) Bersanetti; Del Carro, Ruggeri, Caporali (34’ st Cretti); Cortinovis (15’ st Manzoni), Ottini (30’ Brambilla), Montalbano, Valagussa: De Respinis (1’ st Moraschi); Ciarmoli (16’ st Pesenti), Principe. A disp. Illipronti, De Gradi, Rubagotti, Gaye. All. Mangone. Arbitro: Manzini di Verona (Rizzo di Enna e Trefiletti di Acireale). Sport.quotidiano.net
Serie D. Il Lentigione sfida l’ex granata Mangone. Il Crema a Correggio - Tornano in casa le due reggiane, oggi alle 14,30, nella 16ª giornata del girone d’andata: la Correggese ospita ... ilrestodelcarlino.it
C.S. Trevigliese 1907, pari interno nel match salvezza Nella ripresa il gol della vittoria non arriva - facebook.com facebook