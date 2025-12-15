© Thesocialpost.it - Scompare una persona alle gole di Medolago: ore di angoscia

Una persona scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda, in provincia di Bergamo. Le operazioni di ricerca sono scattate nella mattinata di lunedì 15 dicembre, dopo l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri di Bergamo, impegnati a ricostruire le circostanze dell’accaduto. Al momento l’ identità della persona non è stata resa nota e non sono disponibili informazioni su età o caratteristiche fisiche. Resta inoltre da chiarire se si tratti di un incidente o di un allontanamento volontario. Le Gole di Medolago non sono nuove a episodi di questo tipo. Si tratta di un’area particolarmente impervia, caratterizzata da accessi difficili e correnti forti, che in passato hanno già causato incidenti. Thesocialpost.it

