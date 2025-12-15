Scommetteva sul calcio con Fagioli e il figlio di Pirlo | chi è il carabiniere coinvolto nello scandalo

Un carabiniere coinvolto in uno scandalo di scommesse illegali legate al calcio, conosciuto con i giocatori Fagioli e il figlio di Pirlo, è al centro di un'inchiesta. La sua relazione con Michela Tartaglione e Stefano Larica, promotori e organizzatori dell’attività illecita, ha portato alla luce un giro di scommesse clandestine che coinvolge anche figure delle forze dell’ordine.

Conosceva benissimo Michela Tartaglione, 37 anni, e Stefano Larica, 40: perché anche l'appuntato dei carabinieri scommetteva nella rete illegale che la coppia avrebbe promosso, costituito e organizzato. E quando i due hanno capito di essere finiti nei guai, il militare avrebbe spifferato loro.