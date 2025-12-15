Scolmatore del Bisagno rivisto il contratto | Dal primo gennaio 2027 si potrà usare in caso di piena del torrente

Il progetto dello scolmatore del Bisagno è stato rivisto, con nuove previsioni di utilizzo e investimenti. Dal 1° gennaio 2027 potrà essere attivato in caso di piena del torrente. Sono stati riconosciuti 11 milioni alle imprese appaltanti per accelerare i lavori, che dovrebbero concludersi nel 2028, con un’implementazione già entro 12 mesi.

© Ilsecoloxix.it - Scolmatore del Bisagno, rivisto il contratto: “Dal primo gennaio 2027 si potrà usare in caso di piena del torrente” Riconosciuti 11 milioni alle imprese appaltanti per l’avanzamento dei lavori. L’assessore Giampedrone: «Conclusione nel 2028 ma già tra 12 mesi sarà attivabile, ora serve un piano comunale con Protezione civile e Arpal». Ilsecoloxix.it Scolmatore del Bisagno, rivisto il contratto: “Dal primo gennaio 2027 si potrà usare in caso di piena del torrente” - L’assessore Giampedrone: «Conclusione nel 2028 ma già tra 12 mesi sarà ... ilsecoloxix.it

Scolmatore del Bisagno, nuovi ritardi per la talpa: anticipati 6,3 milioni per accelerare i lavori - Genova – Il gigante arrivato dalla Cina avrebbe dovuto iniziare a scavare entro la metà di giugno. ilsecoloxix.it