Sciumicami conquista il festival Corti Vittorio Veneto | premiato lo short film sul malocchio

Il cortometraggio “Sciumicami”, scritto e diretto da Emanuela Licciardelli, ha conquistato il festival Corti Vittorio Veneto, ricevendo cinque premi. L’opera, che esplora il tema del malocchio, si è distinta per la sua originalità e profondità, affermandosi tra numerosi altri film in concorso e attirando l’attenzione della giuria e del pubblico.

© Reggiotoday.it - "Sciumicami" conquista il festival Corti Vittorio Veneto: premiato lo short film sul malocchio Ben cinque riconoscimenti al festival Corti Vittorio Veneto per il cortometraggio “Sciumicami”, scritto e diretto dalla regista Emanuela Licciardelli.La cerimonia di premiazione si è svolta il 13 dicembre a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Il film si è aggiudicato i premi per miglior. Reggiotoday.it MedFilm, 'successo per corti, ma hanno spazio solo nei festival' - La XXX edizione del MedFilm Festival riconferma il tradizionale spazio dedicato ai cortometraggi con un concorso ufficiale ad hoc. ansa.it