Sciopero nazionale Coop per cessione di 24 punti vendita

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azione di sciopero nazionale coinvolge 24 punti vendita Coop, situati tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Circa 340 lavoratori sono coinvolti in questa protesta, che mira a manifestare in modo collettivo le proprie istanze e preoccupazioni riguardo alla cessione di alcuni punti vendita.

sciopero nazionale coop per cessione di 24 punti vendita

© Imolaoggi.it - Sciopero nazionale Coop per cessione di 24 punti vendita

I 24 punti vendita sono localizzati tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per un totale di 340 lavoratrici e lavoratori coinvolt. Imolaoggi.it

Coop, 270 lavoratori a rischio: “Di Maio ci aiuti”

Video Coop, 270 lavoratori a rischio: “Di Maio ci aiuti”

sciopero nazionale coop cessioneSciopero nazionale Coop per la cessione di 24 punti vendita del Centro Italia - Centinaia di lavoratori a rischio tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo ... msn.com

sciopero nazionale coop cessioneCOOP, SCIOPERO NAZIONALE CONTRO IL PIANO INDUSTRIALE: A RISCHIO I PUNTI VENDITA DI SULMONA E CELANO - Sciopero nazionale giovedì 18 dicembre 2025 in tutti i punti vendita Coop appartenenti alla rete di Unicoop Etruria. reteabruzzo.com